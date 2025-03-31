Диетолог рассказала, как при помощи еды снизить уровень стресса

Врач-диетолог Долгих отметила, что в обществе сформировалось неправильное понимание значения для организма «гормона стресса» — кортизола. Распространены утверждения, что важно не допускать его выработку. По словам эксперта, кортизол улучшает концентрацию, регулирует обмен веществ, обеспечивает организм энергией, стабилизирует уровень сахара в крови и поддерживает работу кровяного давления. Эксперт отметила, что гормон помогает человеку в необходимый момент включить защитные функции.

«Кортизол полезен в краткосрочной перспективе, но если уровень кортизола остается высоким слишком долго, он может начать оказывать пагубное воздействие», — рассказала эксперт.

По мнению эксперта, в таком случае необходимо снижать уровень кортизола. Делать это можно и при помощи определенных продуктов питания. Диетолог рекомендует снизить потребление сахара и кофеина. Желательно отказаться от алкоголя. В рацион эксперт советует добавить различные молочные продукты, постное мясо и яйца.

«Это темно-зеленые листовые овощи, поскольку они богаты магнием и витаминами группы В, кета и горбуша с высоким содержанием омега-3, цитрусовые и болгарский перец, поскольку они богаты витамином С, и сложные углеводы, такие как цельные зерна, поскольку они помогают стабилизировать уровень сахара в крови», — советует Вера Долгих.

По мнению эксперта, проблему необходимо решать комплексно. Изменив рацион, можно дополнительно включить в него добавки, например витамины. Важно также проводить много времени на свежем воздухе, не нарушать режим сна, включать физическую активность. Со стрессом помогают бороться глубокое дыхание и медитация.

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