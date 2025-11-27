Власти Московской области официально опровергли информацию о стремительном росте численности диких кабанов в регионе. Как уточнили REGIONS в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства, популяция этих животных продолжает оставаться на низком уровне после масштабной эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), в результате которой поголовье сократилось с 12 тыс. особей в 2012 году.

По данным издания, данное заявление стало официальной реакцией ведомства на видеоролики, активно распространяющиеся в социальных сетях. На них запечатлены кабаны, перемещающиеся по улицам Москвы и вблизи населенных пунктов Подмосковья.

«Заходы различных зверей в города — обычная практика. Зверь не знает административных границ. Но при встрече с любым диким животным лезть к нему, кормить, гладить, брать к себе домой нельзя. Но и впадать в панику не стоит, достаточно сообщить в службу 112», — пояснили в Комлесхозе.

Специалисты комитета обозначили ключевую меру профилактики появления диких животных вблизи жилых зон — лишение их источников пропитания. Для этого необходимо обеспечить герметизацию мусорных контейнеров и ликвидировать несанкционированные свалки.

«Животные не нападают на людей без причины и, если не начинать их подкармливать, самостоятельно покидают город как некомфортную среду обитания», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что эксперт Рублев призвал жителей Подмосковья не выпускать летучих мышей на улицу.