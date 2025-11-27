Летучие мыши залетают в дома подмосковных жителей: экологи умоляют не выпускать их на верную гибель

Сотрудник благотворительной организации «Центр спасения и реабилитации рукокрылых «Batspas» Максим Рублев рассказал REGIONS, как помочь летучим мышам. Согласно комментариям жителей Подмосковья в соцсетях, звери массово залетают в квартиры.

По информации экспертов, теплая погода повлияла на образ жизни летучих мышей: звери не могут уйти в спячку, а еды уже катастрофически не хватает. В ее поисках летучие мыши залетают в квартиры. Некоторые жильцы открывают окна и просто выпускают зверей. Например, так поступил житель Новокузнецка.

Эксперт Рублев категорически не рекомендует выпускать летучих мышей на улицу. Звери ищут в квартирах тепло и еду. На улице они погибнут. При встрече со зверьком дома паниковать не стоит, но и бдительность не помешает: кормить летучую мышь нельзя, трогать без перчаток также не рекомендуется. Важно сразу обратиться в Центр спасения летучих мышей.

«Специалисты сумеют правильно осмотреть, при необходимости подлечить и вернуть животное в природу в подходящее время и в нужных условиях», — рассказал Максим.

По информации эксперта, специалисты благотворительной организации оказывают услуги по бесплатному выезду в любой район Москвы и Московской области для транспортировки незваного гостя. После обязательного ветеринарного осмотра животному обеспечивается полноценное питание и размещение в специализированной камере для зимней спячки, где круглосуточно поддерживается оптимальная для этого физиологического процесса температура на уровне +2°C.

