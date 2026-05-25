Утром 25 мая загруженность на дорогах Московской области составляет 5 баллов

Утром 25 мая дорожная ситуация в регионе оценивается в 5 баллов — движение заметно осложнено. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассах региона зафиксировано более 1,6 млн автомобилей. Это на 58,1% больше, чем средние показатели прошлого месяца, что говорит о заметном росте транспортной активности в регионе.

Серьезные затруднения движения наблюдаются сразу на нескольких ключевых магистралях. Проблемы с проездом отмечены на федеральных трассах М‐2 «Крым» и М‐9 «Балтия». Кроме того, пробки сформировались на ряде крупных шоссе, традиционно популярных у водителей: Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево‐Успенском, Волоколамском, Пятницком, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей просят проявить особую бдительность на дорогах. В условиях плотного трафика особенно важно строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию до впереди идущих машин.

