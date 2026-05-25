Подмосковные боксеры стали призерами на первенстве России среди юношей и девушек

Подмосковные спортсмены завоевали три бронзовые медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Богдан Кадухин (весовая категория до 52 кг, Королев) и Егор Бабин (весовая категория до 60 кг, Истра) стали призерами среди юношей, Наталья Пашкова (весовая категория до 57 кг, Клин) — среди девушек.

Соревнования прошли в парк-отеле «Покровское» (Одинцовский городской округ), их участниками стали 519 молодых спортсменов из 78 регионов России. Состязания стали этапом отбора в юношескую сборную страны, их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.