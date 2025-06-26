«Дикое трупопоклонничество»: депутат Петровский поделился мнением о фильме «Мумия»

Депутат рассказал, что фильм посвящен исключительно теме захоронения государственного деятеля. В нем не затрагиваются политические нюансы. В фильме, который уже заработал скандальную репутацию, эксперты делятся мнением, насколько гуманно не предавать земле тело усопшего.

Депутат Петровский высказал мнение, что решение не хоронить вождя — издевательство над человеком. Тем более при жизни сам Владимир Ильич подобную просьбу не оглашал. Уже 30 лет россияне живут в другой экономической, политической и общественной системе. Нахождение в центре страны незахороненных останков человека — «форменный садизм» над его памятью. Депутат считает, что россияне могли бы чтить память государственного деятеля другими способами. Например, приносить к его могиле цветы.

«Совершенно дикое трупопоклонничество, посмертный нудизм, на который обрекли бывшего руководителя государства без его на то воли некоторые его последователи — это издевательство над покойным», — рассказал депутат.

Депутат отметил, что сторонники захоронения напоминают, что уничтожение памятных мест — это последование примеру украинского правительства, по указу которого разрушают памятники выдающихся лиц. Однако Игорь Петровский считает такой аргумент манипуляцией. По его мнению, памятники, в том числе и Ленину, берегутся в РФ. Мавзолей — это другое дело.

«Начиная с 90-х годов многие общественные деятели поднимали вопрос о том, чтобы похоронить этого несчастного человека, обреченного лежать мертвым у всех на виду», — отметил Игорь Петровский.

Ранее сообщалось, что продюсер Пригожин сообщил о готовности оплатить похороны Ленина.