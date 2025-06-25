«Это наша боль»: Пригожин сообщил о готовности оплатить похороны Ленина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов выделить средства на захоронение государственного деятеля Владимира Ленина, чье тело с 1924 года находится в мавзолее, сообщило интернет-издание «Абзац».

Мавзолей Ленина периодически закрывают по разным причинам. В первую очередь — запланированные профилактические мероприятия. Кроме того, посещение музея ограничено в период массовых праздников. Периодически в обществе поднимают вопрос о захоронении государственного деятеля. Продюсер Иосиф Пригожин поделился точкой зрением по данному поводу.

Пригожин отметил, что, согласно православным канонам, тело усопшего необходимо предать земле. Он разделяет такую позицию церкви. Захоронение, по мнению продюсера, — это ритуал, который говорит об уважении к усопшему. В современном мире не стоит культивировать тело умершего человека.

Продюсер заявил, что при необходимости готов оказать финансовую помощь для захоронения тела Владимира Ленина.

«Это наша боль. Погрузиться в историю можно и без этого. В XXI веке такого быть не должно», — высказал мнение продюсер Пригожин.

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