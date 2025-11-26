Диплом за взятку: россиянина приговорили к семи годам условного срока

В телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировали, что руководителя образовательной организации из г. Кемерово суд признал виновным в получении взяток за выдачу фальшивых дипломов об образовании, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, суд назначил семь лет условного срока. Испытательный срок составит четыре года. Размер штрафа достиг 500 тыс. руб. Кроме того, мужчине запрещено на протяжении четырех лет заниматься образовательной деятельностью.

«Денежные средства, эквивалентные сумме коммерческого подкупа, обращены в доход государства. В целях обеспечения исполнения приговора в виде штрафа сохранен арест на автомобиль подсудимого», — указано в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, на протяжении года генеральный директор ЧОУ ДПО «Учебно-деловой центр «ДИНКОМ» брал деньги от граждан, которые взамен получили документы об образовании. В ведомстве отметили, что некоторые специальности предполагают управление транспортом. Граждане не проходили курс обучения и не сдавали экзамены.

По информации ведомства, незаконным способом дипломы получили шесть человек. Мужчине передали денежные средства в размере более 60 тыс. руб. По решению суда дипломы аннулированы. С соответствующим требованием обратилась транспортная прокуратура.

«Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», — указано в сообщении телеграм-канала Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

