Дипломат Константин Долгов высказал мнение, что в ближайшее время ВС РФ могут повторно применить для атак украинских объектов новый российский комплекс «Орешник», сообщила газета «Взгляд».

Аналитик не исключает, что военнослужащие России могут использовать «Орешник» для атаки по центрам принятия решений в Киеве. Эксперт напомнил, что с подобным предупреждением ранее уже выступал президент России Владимир Путин.

Дипломат Долгов предполагает, что применение «Орешника» — это своеобразный сигнал для противника и его кураторов. Он считает, что Киев понял, что этим ударом хотела продемонстрировать Россия. Константин Долгов также предполагает, что правильные выводы сделала команда новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако действующий президент Джо Байден и его единомышленники урок не усвоили, считает эксперт.

«На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», — напомнил эксперт.

Эксперт уверен, что США не заинтересованы в благополучии граждан Украины и всей страны. Большое значение имеет и то, что президент Байден будет лишен нынешних полномочий более чем через месяц. После первого удара, по мнению эксперта, риторика Киева в отношении конфликта изменилась.

«Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», — отметил эксперт.

Ранее в США предсказали новый удар «Орешником».