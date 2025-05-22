ВЦИОМ: Роботы могут спасти рынок труда в России

Если в России не улучшится демографическая ситуация, то спасти трудовую сферу в стране смогут только роботы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, Россия уже подходит к категории трудодефицитных стран, но на данный момент ей не страшны роботы.

Если же в стране наступит ситуация, когда рождаемость, смертность и прирост населения будут близки к нулю, то роботы станут единственным спасения рынка труда, если, конечно, половину населения к тому времени не будут составлять мигранты, заключил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что в России роботов-доставщиков сделают полноценными участниками дорожного движения.