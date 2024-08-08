Директор барбершопа Еременко: в моду возвращаются прически 80-х и 90-х годов

Мастер и директор барбершопа Иван Еременко высказал мнение, что осенью 2024 года в моду вернутся прически 80-х и 90-х годов, сообщила rostovgazeta.ru .

Барберы обращают внимание, что многие клиенты начали отращивать волосы. Летом в тренде более короткие стрижки из-за жаркой погоды. В осеннее время можно отрастить волосы. Особенно спрос на длинные стрижки повысились именно у мужчин.

«Это удобно. Если летом в жару все стриглись покороче, то к похолоданию многие захотят отрастить волосы», — отмечает Иван Еременко.

Эксперт уверен, что короткие стрижки также останутся в тренде. Они считаются классическими и не выйдут из моды.

Сделав любую стрижку, важно правильно ухаживать за ней. Эксперт рекомендует подбирать оптимальный температурный режим для мытья головы. Если вода слишком холодная, то сосуды будут сужаться. Это негативно отразится на росте новых волос. Промыть голову холодной водой значительно сложнее, чем теплой. Допустимая температуры для мытья — комнатная.

Мытье головы некачественной водопроводной водой провоцирует появление перхоти. Для роста красивых и здоровых волос эксперт советует сбалансировано питаться.

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