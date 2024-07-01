Минсельхозпрод Подмосковья: новые салоны красоты открываются в регионе

В Подмосковье продолжает активно развиваться индустрия красоты, в регионе открывают новые парикмахерские, маникюрные салоны, спа-центры, студии оформления ресниц и бровей, а также клиники косметологии. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас на территории Подмосковья функционируют более шести тысяч салонов красоты и парикмахерских. В число округов-лидеров по их количеству входят Балашиха, Одинцово, Подольск, Пушкино, Коломна и Мытищи. В ведомстве добавили, что недавно новый салон красоты открылся в Коломне по адресу: Советская площадь, дом № 7В. Посетителям предоставляют различные услуги, в том числе, окрашивание, стрижки, биохимическая завивка, маникюр, педикюр и не только. Узнать подробнее об услугах можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.