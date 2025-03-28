Директор барбершопа назвал модные тренды 2025 года по длине и объему бород

Эксперт считает, что пышная борода требует более тщательного ухода. Это стало главной причиной отказа от модного тренда. Кроме того, в летний период времени пышная борода приносит дискомфорт. Мужчине жарко, а борода ухудшает ощущение. Однако бороды не вышли из моды в 2025 году. По словам Еременко, клиенты просто выбирают другие варианты.

«В моде по-прежнему остаются бороды короткой и средней длины — до пяти сантиметров от подбородка, не более», — отметил Иван Еременко.

Эксперт Еременко высказал мнение, что не каждый мастер барбершопа умеет работать с оформлением бороды. Заведений открыто много, но квалифицированных специалистов не хватает. По мнению эксперта, не все мастера способны делать сложные мужские стрижки. В итоге клиенты не хотят посещать подобные барбершопы. В Ростове-на-Дону заведения начали закрываться.

По мнению эксперта, рынок перенасыщен. Важно правильно привлечь клиента. С этой задачей не справляются многие бизнесмены. В итоге закрываются даже барбершопы, где работают опытные мастера.

Ранее мастер барбершопа перечислил причины появления перхоти.