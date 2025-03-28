Директор барбершопа назвал модные тренды 2025 года по длине и объему бород
Эксперт Еременко: мужчины массово отказались от пышной бороды
Фото: [Медиасток.рф]
Мастер и директор барбершопа Иван Еременко высказал мнение, что российские мужчины массово отказались от пышной бороды, сообщила rostovgazeta.ru. Эксперт назвал модные тренды.
Эксперт считает, что пышная борода требует более тщательного ухода. Это стало главной причиной отказа от модного тренда. Кроме того, в летний период времени пышная борода приносит дискомфорт. Мужчине жарко, а борода ухудшает ощущение. Однако бороды не вышли из моды в 2025 году. По словам Еременко, клиенты просто выбирают другие варианты.
«В моде по-прежнему остаются бороды короткой и средней длины — до пяти сантиметров от подбородка, не более», — отметил Иван Еременко.
Эксперт Еременко высказал мнение, что не каждый мастер барбершопа умеет работать с оформлением бороды. Заведений открыто много, но квалифицированных специалистов не хватает. По мнению эксперта, не все мастера способны делать сложные мужские стрижки. В итоге клиенты не хотят посещать подобные барбершопы. В Ростове-на-Дону заведения начали закрываться.
По мнению эксперта, рынок перенасыщен. Важно правильно привлечь клиента. С этой задачей не справляются многие бизнесмены. В итоге закрываются даже барбершопы, где работают опытные мастера.
Ранее мастер барбершопа перечислил причины появления перхоти.