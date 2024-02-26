Мастер барбершопа Еременко перечислил причины появления перхоти

Первая причина — реакция на воду. Эксперт привел пример, что люди, приезжающие в Ростов из других регионов, сталкиваются с проблемой появления перхоти из-за реакции на воду. Вторая причина — это несбалансированное питание. Третья — частые стрессы, которые провоцируют развитие многих кожных заболеваний.

«Когда люди нервничают, у многих возникают проблемы не только с появлением перхоти, но и обостряются кожные заболевания. Сейчас они тоже часто стали проявляться», — отмечает собеседник.

Косметические средства помогут решить проблему, но не ту, которая идет изнутри организма. В таком случае необходимо, во-первых, обратиться к доктору. Во-вторых, комбинировать назначенные медиками лекарственные препараты с косметическими средствами. Неправильное лечение только шампунями и бальзамами может привести исключительно к кратковременному эффекту.

Ранее парикмахер Марина Лапина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какими правилами руководствоваться женщинам после 45 лет при окрашивании волос.