Директор Большого театра Гергиев ответ на критику о дороговизне билетов

Советский и российский дирижер, генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев ответил на критику россиян относительно высоких цен на билеты, сообщило интернет-издание «Абзац».

Правозащитная организация «Сорок сороков» обратилась с вопросами о ценовой политике культурного учреждения в управление ФАС по Москве. В СМИ появлялись также частные мнения о необходимости сделать Большой театр более доступным для всех россиян.

Валерий Гергиев отметил, что в учреждении продают билеты, разгруппированные по категориям: «эконом» и «бизнес». Подобная практика применима во всем мире.

«Во всем мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом – бизнес-класс, потом – эконом-класс, эконом-комфорт и так далее», – коротко ответил Гергиев.

Отметим, что подобное деление влияет на стоимость билета. Так, предложения «эконом» будут более приемлемыми по ценовой политике, но рассчитывать на удобные места в первых рядах не стоит. Чем дороже билет, тем более комфортабельное место достанется зрителю с учетом кругозора сцены.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Цискаридзе не понимает, почему россияне должны тратить на билеты в главные театры страны свою месячную зарплату.