Директор департамента «Домклик» заявил, что ипотека становится доступнее

Эксперт рассказал, что в июне и июле количество заключенных сделок по ипотеке уже вернулось к показателям 2024 года.

«В некоторых сегментах даже есть рост», — рассказал эксперт.

Эксперт высказал мнение, что россияне снова стали интересоваться ипотечными предложениями после появления возможности пользоваться программой господдержки и семейной ипотекой. Льготы оказывают также психологическое воздействие на граждан, которые с меньшей опаской оформляют сделки.

Алексей Лейпи высказал мнение, что пока рынок восстанавливается исключительно за счет льготных предложений. Прогнозировать, как долго ситуация будет оставаться прежней, невозможно. Инфляция по-прежнему остается фактором неопределенности.

«Мы не можем создать искусственный инструмент, который покроет максимальное количество сегментов. Мы за точечные решения, которые сейчас принимаются на уровне регионов, это программы для учителей, для социально незащищенных, для семей участников СВО», — отметил Лейпи.

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