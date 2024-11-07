Директор «Метрана»: санкции способствовали работе предприятий на благо России

На протяжении 18 лет «Метран» входил в компанию Emerson, которая в 2022 году заявила о намерении покинуть Россию на фоне введения санкций. «Метран» принял решение продолжать работу. Перед руководством и сотрудниками возникло ряд проблем: заменить иностранные комплектующие на отечественные, заключить новые договоры и выйти на рынок с обновленной продукцией.

«По большому счету, нам надо было не только найти замену комплектующим — необходимо было заново создать, спроектировать, сконструировать продукт, всю линейку, программное обеспечение, запустить все это в производство и восстановить выпуск изделий до того, как кончатся запасы», — рассказал Антон Дружинин.

Сотрудники предприятия понимали, что рискуют. Сначала все испытывали страх. Кроме того, коллектив привык быть частью большой корпорации. Каждый год им повышали заработную плату. Многие организационные вопросы не касались работников.

Американская компания в связи с санкциями поставила «Метрану» ряд условий, в частности, запрет на производство клапанов и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Несмотря на сложности, предприятие восстановило работу.

«Сейчас понимаешь, что мы — российская компания, живем и творим в России. И есть вопросы которые надо решать в том числе во взаимодействии с органами власти, и региональными, и федеральными», — отметил собеседник издания.

В новых реалиях стало ясно, что важно сотрудничать с региональными властями. Будучи частью большой корпорации, иностранное руководство не было в этом заинтересовано. Теперь предприятие осознает важность работать на благо своей страны.

Ранее сообщалось, что власти Америки ввели санкции против российского газового проекта.