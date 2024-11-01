Власти Америки ввели санкции против российского газового проекта

Белый дом решил оказать противодействие еще одному российскому проекту в газовой сфере. На этот раз рестрикции со стороны Соединенных Штатов были введены против «Якутского СПГ». Об этом сообщило агентство Reuters.

До этого американские власти получили успешный опыт противодействия «Арктик СПГ-2», который проводился компанией «Новатэк». Теперь они решились взяться за ограничения в отношении тех организаций и физических лиц, которые занимаются реализацией «Якутского СПГ». В данный проект входит строительство завода по выпуску сжиженного природного газа, который должен выпускать порядка 18 млн топлива каждый год, а также возведения газопровода протяженностью почти в полторы тысячи км.

Санкции были введены в отношении почти четырехсот физических и юридических лиц, которые связаны с Россией и с данным проектом. В число тех, кто попал под рестрикции, вошли компании ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».

Ранее в китайской прессе появились сообщения о том, что санкции Китая в отношении одной из организаций стали мешать Америке поставлять дроны на Украину. Фирма Skydio является крупнейшим производителем беспилотников в США, и ее работа затруднена ограничениями со стороны КНР.