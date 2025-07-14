Директор НИИХП опровергла миф о вредности хлеба с глютеном

Директор НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) Марина Костюченко опровергла миф о вредности хлеба с глютеном, сообщил «Постньюс». Эксперт обратила внимание на то, что хлеб — продукт, который оказывает положительное влияние на работу пищеварительной системы.

Эксперт рассказала, что хлеб с глютеном абсолютно безопасен для 98% людей. Непереносимость пшеницы, ржи, овса и ячменя наблюдается у 1-2% потребителей. Глютен может быть опасен для людей, у которых диагностированы редкие генетические заболевания. Безглютеновый хлеб преимущественно вырабатывают из кукурузной или рисовой муки. По своей пищевой ценности она намного беднее ржаной или пшеничной, пояснила эксперт.

«Так что эти заблуждения о вреде глютена могут навредить здоровью человека», — сказала специалист.

Костюченко высказала мнение, что хлеб — полезный продукт. В нем содержатся пищевые волокна, которые укрепляют иммунитет. Продукты, которые человек ест вместе с хлебом, лучше усваиваются.

Ранее жители Удмуртии рассказали о стоимости хлеба в торговых точках региона.