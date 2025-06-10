«Цены как на дрожжах растут»: жители Удмуртии рассказали о стоимости хлеба

Стоимость хлеба в продуктовых магазинах Удмуртии выросла, сообщил udm-info.ru. Корреспондент редакции проанализировала стоимость продукции и изучила, какой хлеб пользуется спросом среди жителей.

Одна из покупательниц отметила, что хлеб по социальным ценам — спасение для ее семьи. Женщина рассказала, что воспитывает троих детей, которые постоянно хотят есть. Из хлеба она делает гренки или же бутерброды. Покупательница призналась, что батон по 28 руб. за единицу помогает ей распределять семейный бюджет правильно. Женщина положила в корзину три батона.

«Цены как на дрожжах растут. Вот недавно совсем я эти батоны по 23 руб. покупала, а сейчас уже 28 стоят», — рассказала покупательница.

Еще одна покупательница высказала мнение, что хлеб по социальной цене, по ее мнению, пахнет хлоркой. Женщина предположила, что таким образом пекари отбеливают муку. Она выбрала хлеб стоимостью 58 руб.

«Пусть подороже, но зато повкуснее», — высказала мнение горожанка.

Корреспондент Udm-info изучила состав хлеба. Изделия, предложенные по социальной цене, в своем составе не имеют ничего запрещенного: мука пшеничная хлебопекарная, дрожжи и вода. Более дорогой хлеб содержит различные добавки: рафинированные дезодорированные масла, ароматизаторы, эмульгаторы жирных кислот и другие вещества.

Ранее сообщалось, что в России взлетели цены на фрукты и ягоды.