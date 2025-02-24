Директор племенного завода назвал причины упадка овцеводства в РФ

Петр Дубянский высказал мнение, что одна из главных причин упадка овцеводства — это внедрение синтетических материалов. Он рассказал, что в 2024 году предприятие продавало шерсть по цене 24 руб. за килограмм. С одной овцы удалось получить выручку в размере 100 руб. Раньше страна была полностью обеспечена шерстью. Тип овцы, чья шерсть ранее была востребована, выполнил свое предназначение в полном объеме.

«Я считаю, что надо воздать должное нашим предкам, которые создали очень хороший тип овцы», — отметил директор ООО «Племенной завод «Дружба» Петр Дубянский.

Петр Дубянский высказал мнение, что важно реально оценивать ситуацию. Предприятие решило развиваться дальше. В настоящее время сотрудники реализовывают проект по производству молочной продукции, который оказался рентабельным. Компания поддерживает все требования и правила племенных заводов, но параллельно развивает другие проекты. В планах — повысить мясные качества овец за счет гибридизации. Кроме того, предприятие намерено заниматься разведением еще одной породы овец — Ромни-марш.

Ранее стало известно об отказе Грузии покупать живых овец в России.