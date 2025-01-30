Стало известно об отказе Грузии покупать живых овец в России

В 2024 году Грузия прекратила приобретать в РФ живых овец и сосредоточилась на покупке свиней и крупного рогатого скота. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные грузинских статистических служб.

Если в 2023 году грузины приобрели в РФ живых овец на сумму в $1,3 млн, то в прошлом году таких сделок практически не было. Зато резко увеличились покупки крупного рогатого скота, они поднялись на 20% и достигли показателя в $12,8 млн. Это максимальная цифра за последние 10 лет.

РФ также стала крупнейшим поставщиком КРС в Грузию. Следующая за ней Эстония отстает от нее по показателям почти в 10 раз. На третьем месте Латвия с цифрами, чуть меньшими в отличие от эстонских.

Россия также стала крупнейшим поставщиком свиней для Грузии. Помимо нее, грузинская сторона приобретает такой товар только у Бельгии. Суммарный импорт грузинской стороной живых животных из РФ по результатам 2024 года составил $45,8 млн, что на 14% выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в РФ запретили ввоз из Евросоюза любой продукции животноводства. Такое ограничение связано с эпидемией ящура в Германии. Россельхознадзор полагает, что одной из причин появления заболевания стало неконтролируемое перемещение скота и продукции через Украину по территории ЕС.