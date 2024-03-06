Директор по развитию ЖНК пояснил, в чем суть беспроцентной рассрочки

Директор по развитию ЖНК «Жилищные Возможности» Рустам Шафигуллин рассказал, почему приобретение недвижимости в беспроцентную рассрочку через жилищно-накопительные кооперативы может стать достойной альтернативой ипотечным кредитам, сообщает properm.ru .

Эксперт отметил, что подобную финансовую операцию контролирует Банк России. Реестр пайщиков ведут в печатном виде, дублируя все данные в электронную базу. Информация о каждом пайщике вносится в Федеральную налоговую службу в обязательном порядке.

ЖНК выкупает квартиру. Данные о купле-продажи также вносят в Росреестр. Работу ЖНК контролирует одновременно ревизор, аудитор и Федеральная Налоговая Служба.

Если дом достроен, то будущий владелец квартиры имеет право сразу переселяться. Это также бонус. В среднем ежемесячный платеж составляет 50 тысяч рублей в месяц. ЖНК не требуют собственников оплачивать страховые взносы. От человека не требуют также какого-либо залога или первоначального взноса. Достаточно выбрать ЖНК и прийти с паспортом для внесения персональных данных в реестр.

Ранее мы сообщали, что согласно мнению экспертов, вторичное жилье в России продолжит дешеветь из-за высоких ставок по ипотеке.