Директор Пугачевой подтвердила информацию о выходе песни «Поцелуй войны»

Песня на некоторое время появилась в официальном сообществе певицы в соцсети, но вскоре была удалена. По информации СМИ, композиция называется «Поцелуй войны». Она посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.

По данным издания, некоторые россияне скептически отнеслись к подобной информации. Так, основатель студии «Салам» Игорь Лалетин, который длительное время сотрудничал с артисткой, усомнился в возможной премьере. Он предположил, что песню могли создать при помощи искусственного интеллекта.

Директор артистки Елена Чупракова в беседе с «Абзацем» подтвердила выход песни «Поцелуй войны». Она рассказала, что до официальной премьеры не намерена разглашать детали о содержании музыкальной композиции.

«Песня «Поцелуй войны» выходит 11 апреля на всех площадках», — проинформировал представитель исполнительницы.

Ранее сообщалось, что клип на песню Betsy и Маши Янковской «Сигма-бой» снимают в подмосковных Химках.