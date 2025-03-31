Директор Пугачевой подтвердила информацию о выходе песни «Поцелуй войны»
Директор Пугачевой: премьера песни «Поцелуй войны» состоится 11 апреля
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Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила информацию о выходе новой песни, сообщило интернет-издание «Абзац». Предположительно, она посвящена героям Великой Отечественной войны.
Песня на некоторое время появилась в официальном сообществе певицы в соцсети, но вскоре была удалена. По информации СМИ, композиция называется «Поцелуй войны». Она посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.
По данным издания, некоторые россияне скептически отнеслись к подобной информации. Так, основатель студии «Салам» Игорь Лалетин, который длительное время сотрудничал с артисткой, усомнился в возможной премьере. Он предположил, что песню могли создать при помощи искусственного интеллекта.
Директор артистки Елена Чупракова в беседе с «Абзацем» подтвердила выход песни «Поцелуй войны». Она рассказала, что до официальной премьеры не намерена разглашать детали о содержании музыкальной композиции.
«Песня «Поцелуй войны» выходит 11 апреля на всех площадках», — проинформировал представитель исполнительницы.
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