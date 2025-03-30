Клип на песню Betsy и Маши Янковской «Сигма-бой» снимают в Химках

В подмосковных Химках снимают клип на песню «Сигма-бой», которая стала хитом в социальных сетях и была исполнена Betsy и Машей Янковской. Об этом стало известно 30 марта из сообщения в телеграм-канале «360.ru Химки». В сообщении были опубликованы фотографии со съемочной площадки.

В опубликованных видео можно увидеть, что юные исполнительницы снимаются на фоне синего экрана, который впоследствии можно легко подвергнуть обработке с помощью различных видеоэффектов.

«Betsy и Маша Янковская готовы снова завоевать мир своей музыкой и покорить сердца поклонников», — рассказали журналисты.

Напомним, трек, который прежде записали блогеры Betsy и Мария Янковская, содержит в себе сцены сексуализации детей. Так посчитали в общественном движении «Сорок сороков». В клипе, который рассказывает о сигма-самце, школьницы исполняют слишком откровенные танцы, уверены общественники.

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