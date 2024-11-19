Директор Театра им. Вахтангова Крок назвал минимальную стоимость билета

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок считает, что разделение по классам при установке цены на билеты должно сохраняться в театре. Эксперт назвал театр элитарным. Каждый зритель, который приобрел билет на спектакль, — это представитель элиты. При этом стоимость билета не имеет значение.

Собеседник «Абзаца» отметил, что некоторые билеты на спектакль в Театре им. Вахтангова начинаются от 12 тыс. руб. Таких предложений около 40. Чем дальше расположены места в зале, тем дешевле стоимость билетов. В частности, места на балконе стоят 400 руб.

«В этом и есть элитарность театра. Не в том, что элита – те, кто с толстыми кошельками, а в том, что в театре ограниченное количество мест в зале и те, кто попал в театр, – «элита», — рассказал заслуженный работник культуры России.

Эксперт также рассказал об устройстве русского репертуарного театра. Так, спектакль идет в месяц несколько раз. Это объясняет дефицит билетов. Особенно ажиотаж заметен, когда показывают качественный спектакль. По мнению Кирилла Крока, элитарность театра также проявляется в его некой недоступности. Например, телезритель вправе выбирать — смотреть фильм дома или же сходить на сеанс в кино в удобное время.

Ранее сообщалось, что директор Большого театра Гергиев Валерий Гергиев ответил на критику о дороговизне билетов.