Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал журналистам о своей встрече с главой СВР Сергеем Нарышкиным, которая состоялась в 2022 году, сообщил РБК.

Участники встречи собрались, чтобы обсудить возможное применение ядерного оружия. Согласно данным разведки, Россия намеревалась совершить удар с использованием атомного оружия. В ЦРУ пояснили, какие ответные шаги последуют со стороны США. Спикер уверен, что именно осенью 2022 года был наиболее высокий риск ядерного взрыва. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял в публичном пространстве о том, что РФ будет любыми способами обеспечивать целостность своих территорий.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что ситуация постоянно меняются. Риск ядерной войны то увеличивается, то уменьшается, однако сохраняется постоянно. Миру стоило бы осознать все возможные последствия.

«Я никогда не думал так, однако, и это мнение моего агентства, мы должны быть излишне запуганы этим», — добавил Бернс.

Осенью 2022 года ЛНР, ДНР, Херсонские и Запорожские регионы присоединились к территории России. За такое решение проголосовали жители регионов, предварительно не раз прося об этой возможности российское правительство. Президент, действительно, предупреждал мир об ответственности в случае нарушения целостности РФ. Однако каждый раз Владимир Путин уточнял, что ядерное оружие — самая крайняя мера, применение которой стоит избегать.

Ранее сообщалось, что экс-премьер РФ Степашин считает президента Украины Зеленского обреченным человеком.