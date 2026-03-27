Сотрудники верили руководителю: как директор научной компании заставлял подчиненных отдавать ему деньги за командировки

Директор крупной научной фирмы стал фигурантом уголовного дела из-за фальшивых документов о командировках, что, по версии следствия, позволило ему незаконно обогатиться на 9 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудник компании выписывал справки о командировках. Он указывал в них сумму, которую якобы тратил на проживание в отеле. На самом деле мужчина не занимался в это время рабочими делами, в гостиницах не появлялся, находился в отпуске. Подобную схему он проворачивал на протяжении трех лет — фальшивые справки относил в бухгалтерию, где ему компенсировали затраты на якобы командировки.

По данным издания, директор решил применить эту же схему в отношении своих коллег. Как сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса, он выписывал документы на командировку, указывал в них фамилии сотрудников, отправлял их в бухгалтерию получать деньги, но оставлять себе не разрешал. Сотрудникам требовалось отдавать перечисленные средства директору. В общей сложности компания перевела директору 9 млн руб.

«Обвиняемый говорил подчиненным, что эти деньги пойдут на расходы предприятия», — рассказали в ведомстве.

По данным издания, сотрудники верили руководителю. Директор своей вины не признал. Сотрудники правоохранительных органов собрали большую доказательную базу, которая переданы в суд для ознакомления. Срок наказания при подобных правонарушениях достигает 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывший начальник лечебной колонии в Мариинске, который использовал труд осужденных на своем участке, не смог восстановиться в должности.