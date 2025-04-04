Директора ЮКМП снова подозревают в уклонении от налогов на большую сумму

Издание выяснило, что сумма задолженности составила более 339 млн руб. В региональном Следкоме рассказали, что в связи с неуплатой налогов возбуждено уголовное дело. Оно находится под контролем отдела по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев в 2020 году директор предприятия уклонился от уплаты налога. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей и обыски. В деле фигурируют также другие лица. На имущество и деньги подозреваемых наложен арест в размере более 340 млн руб.

По данным издания, ранее аналогичное дело на предприятие заводили в 2022 году. Тогда причиной для возбуждения уголовного дела стала недоимка в размере 1,1 млрд руб. Гендиректор и бенефициар предприятия от ответственности не уклонялись. Деньги были выплачены в полном объеме. Расследование прекратили.

По информации издания, предприятие функционирует на территории Пермского края. Оно специализируется на производстве молочной продукции.

Ранее сообщалось, что следствие прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против инфобизнесмена Портнягина и его супруги.