В Кузбассе директора сети комиссионных магазинов осудили за украшение дома шкурами барса, который занесен в Красную книгу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области поделилась подробностями дела.

В ходе следствия было установлено, что директор привлекал к незаконной деятельности своих сотрудников. Они были проинформированы, что участвуют в преступлении. Так, руководитель поручил своему водителю привезти товар за дополнительное вознаграждение. Его знакомый за определенную сумму денег осуществил выделку шкур двух краснокнижных барса.

«В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года подсудимый через Интернет за безналичный расчет незаконно приобрел две шкуры снежного барса (ирбиса), занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняемого международными договорами нашей страны», — сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Мужчина приобрел шкуры с целью декорирования своего дома. После задержания он признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 2 млн руб. В отношении водителя директора расследование еще продолжается. Суд также определит степень его вины и назначит наказание.

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