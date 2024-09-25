Жителям и гостям Подмосковья напомнили о правилах осенней рыбалки
Фото: [Фонд «Верховье»]
Осень является отличным временем для рыбалки в Подмосковье, однако, рыбакам следует помнить о том, что в водоемах есть рыбы, занесенные в областную Красную книгу. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Жителям и гостям региона посоветовали запомнить, что в нее занесены обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, сом, жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец, стерлядь, европейская ручьевая минога. За ловлю такой рыбы может грозить как административное, так и уголовное наказание.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.