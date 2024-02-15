Директора школы в Карелии осудили за мошенничество

Женщине назначили условный срок, по завершению которого сотрудники правоохранительных органов на протяжении года будут следить за поведением бывшего директора. Педагога обвиняют в мошенничестве.

Следствие доказало, что в 2021 году осужденная отправила запрос в региональное министерство о необходимости приобретения различного инвентаря для школьного процесса: таблицы, плакаты, микроскопы, стенды. Она указала заказчика, который может обеспечить школу необходимыми предметами по приемлемой цене.

Деньги были выделены. Женщина превысила служебные полномочия и изменила договор. Теперь в документах сообщалось, что в школу необходимо привести бытовую технику. Заказчик выполнил условия договора. Часть бытовой техники педагог забрала домой для личного пользования. Из местного бюджета выделили 108,6 тысяч рублей.

Те предметы, которые остались в учебном заведении, женщина присвоила себе. Она пользовалась ими одна, а не с другими коллегами. Бытовую технику, размещенную дома, сотрудники правоохранительных органов изъяли.

Ранее мы сообщали, что почти пять тысяч ребят отдохнут на весенних каникулах в детских лагерях Подмосковья.