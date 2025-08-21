Дискотеки и бильярд: раскрыты детали лечения актера Ефремова в Кисловодске

Сотрудница санатория рассказала о востребованности заведения. В настоящее время можно забронировать жилье только на 31 октября. Двухкомнатный стандартный номер стоит 13 тыс. руб. (за сутки). Посетители проходят курс лечения и получают право на трехразовое питание по шведской линии. Более комфортабельный номер стоит 15 тыс. руб. Он предполагает две комнаты, а гость может питаться в ресторане. Самый дорогой номер в отеле — трехкомнатные апартаменты стоимостью 24 тыс. руб. при условии заселения одного человека.

По словам сотрудницы, посетители ходят на дискотеки, посещают концерты, играют в бильярд, боулинг и настольный теннис. Актер Ефремов, как и другие гости санатория, может пользоваться данными услугами. Посетителям предложено две программы лечения: диагностическая и лечебная. В рамках первой гость получает квалифицированную консультацию и сдает анализы.

По словам сотрудников, лечебный блок предполагает лекарственные ингаляции, минеральные ванны и другие оздоровительные процедуры.

«В санаториях осуществляют лечение, но в ограниченном объеме. Купировать обострение только таким лечением невозможно, также необходимо наблюдение профильного врача для контроля за лечением. В данной ситуации можно говорить скорее о лечении хронического заболевания, чем о профилактике», — прокомментировал в беседе с aif.ru пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Ранее появилась информация, стала ли очередь на санаторий в Подмосковье еще более прозрачной и мгновенной.