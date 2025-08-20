Стала ли очередь на санаторий в Подмосковье прозрачной и мгновенной? Мнение жителей

Процедура оформления бесплатных путевок в санатории для жителей Московской области переведена на качественно новый цифровой уровень. Как сообщает издание REGIONS, благодаря внедрению интеллектуальных функций на платформе государственных услуг региона процесс стал значительно удобнее, прозрачнее и требует меньше временных затрат от граждан.

По информации пресс-службы Министерства государственного управления Московской области, ключевым нововведением стала интеграция в цифровую форму заявления умных сервисов. Теперь, подавая заявку на льготную оздоровительную путевку через портал, пользователь в режиме реального времени может видеть свою точную позицию в общей очереди. Эта функция, как утверждают разработчики, позволяет сразу оценить перспективы и делает весь механизм распределения максимально открытым.

«Раньше приходилось долго ждать, постоянно перезванивать и переживать, что пропустишь свою очередь. А теперь все удобно видно в компьютере. Даже врачи говорят, что процедура сильно облегчается. Не надо больше бегать с бумажками, справками и терять драгоценное время», — поделилась впечатлениями жительница Химок Мария Лазарева.

Еще одно значимое упрощение касается документооборота. Система научилась взаимодействовать с другими официальными базами данных. Если ранее действующая медицинская справка, необходимая для получения санаторно-курортного лечения, уже была предоставлена гражданином и ее срок действия не истек, то повторно загружать документ не требуется. Соответствующая информация запрашивается автоматически в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Данные меры направлены на кардинальное сокращение бюрократических процедур и избавление льготников от необходимости многократно собирать и подавать одни и те же бумаги. В конечном счете новая система призвана сделать получение положенной по закону оздоровительной путевки комфортным и понятным для каждого жителя Подмосковья, соответствующего установленным критериям.

Ранее губернатор Воробьев высказал мнение, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.