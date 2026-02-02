Дистиллированный наркотик для мозга: психолог предупредила об опасных последствиях легализации казино

Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России. Эксперт Лариса Верчинова считает, что реализация данного предложения приведет к множеству социальных проблем. Зависимость от азартных игр, называемая лудоманией, развивается крайне быстро. В некоторых случаях достаточно нескольких часов.

Психолог пояснила, что онлайн-формат работает на мгновенное закрепление патологической тяги. У человека создается ложное представление, будто он может контролировать ситуацию. Особенно его внимание привлекают низкие ставки, которые в действительности не всегда являются такими. Во время игры у человека выделяются в большом количестве дофамины. В итоге мозг требует очередной порции гормонов счастья, а человек уже не может остановиться.

«Онлайн-формат — это дистиллированный, концентрированный наркотик для мозга по сравнению с наземными казино», — рассказала эксперт.

Психолог высказала мнение, что проигрывая, не каждый человек сможет остановиться. Он будет искать способы заработка, чтобы сделать очередную ставку. В такой ситуации возрастает риск криминальных историй. Постепенно психика разрушается. У человека может начаться стадия деградации и разрыв социальных связей.

«Человек не „выбирает“ проигрывать — он постепенно теряет способность остановиться», — пояснил психолог Родион Чепалов.

Ранее депутат Аксаков высказал мнение, что перед легализацией онлайн-казино нужно проверить их алгоритмы.