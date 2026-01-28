В Госдуме требуют проверить ПО онлайн-казино до их легализации в РФ

Легализация онлайн-казино в России — это вопрос не только налоговых поступлений, но и цифровой безопасности граждан. Как заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, прежде чем открывать этот рынок, необходимо досконально изучить и взять под контроль само программное обеспечение, на котором работают виртуальные игровые автоматы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Депутат раскрывает суть риска: алгоритмы могут быть настроены нечестно. Существует опасность, что казино будет через код гарантировать себе победу, оставляя игроку лишь иллюзию шанса. Другая уловка — стратегия «приманки», когда клиента сначала радуют небольшими выигрышами, разжигая азарт, а затем программа методично забирает все его деньги. Без жесткого внешнего аудита кода и постоянного надзора за его работой легализация превратится в узаконивание системного обмана.

По его словам, последствия такого необдуманного шага будут социально взрывоопасными. Под удар попадут наиболее уязвимые граждане — те, кто подвержен психологическому давлению и склонен к игровой зависимости. В условиях цифровой среды, где нет живого дилера, а скорость игры запредельна, человек может потерять все сбережения за считанные часы, не осознавая, что борется не с удачей, а с запрограммированным против него алгоритмом.

Парламентарий подчеркнул, что итогом обсуждений должен стать не просто новый закон, а создание мощного регуляторного института, обладающего технической экспертизой для проверки «цифровой начинки» казино. Только так можно попытаться отделить потенциально легальный бизнес от замаскированного мошенничества и хоть как-то защитить граждан от тотального финансового краха, заложенного в самой конструкции неконтролируемых игровых платформ.

