Дизайн офиса и единоверие: В Омске сообщили, на что обращают внимание при трудоустройстве

К выбору нового места работы россияне относятся ответственно: обращают внимание на уровень заработной платы, изучают требования, учитывают местоположение и график. Перед тем, как приходить на собеседование, мониторят отзывы действующих или бывших сотрудников. Согласно данным SuperJob, так ведут себя большинство жителей Омской области - 90%.

Оказалось, что некоторые жители обращают внимание совершенно на другие детали. Таких людей немного - всего 8%, но их подход к выбору работы удивляет. Например, мужчины сообщили, что акцентировали внимание на внешних данных сотрудниц. Если больше было красивых женщин, мужчины становились частью коллектива.

Для кого-то важно быть на одной волне с начальством.

«Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня», — сообщил один из опрошенных омичей.

Решающей может стать любая мелочь: родились с начальником в один день, оказались земляками или одной религиозной веры, являются тезками. Некоторые выбирали работу из-за красивого офиса или внешнего вида здания. Для кого-то было достаточно, что руководитель оставил приятные впечатления после первого собеседования.

Только 2% опрошенных жителей Омской области не смогли ответить, что является приоритетным при трудоустройстве.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие, которое прошло в нынешнем году, позволило многим россиянам найти работу.