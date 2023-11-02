До 1 декабря правительство выполнит поручение Путина относительно развития рынка труда

Необходимо определить востребованные профессии с целью их дальнейшего продвижения. Важно каждый год организовывать Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Данная работа приносит практическую пользу. Так, по итогу проведения мероприятия в нынешнем году трудоустроилось 123 тысяч граждан. Такие данные предоставили в пресс-службе Минтруда России. Ярмарка проходила впервые.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и проведение комплекса информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий, включая ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства», - говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Правительству была поручена еще одна приоритетная задача - организовать ежегодное проведение конкурса «Лучший по профессии», определив наиболее востребованные рабочие специальности.

Данные поручения президента должны быть выполнены до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее мы рассказывали о культе переработок в российском обществе. Многие работодатели игнорируют трудовой кодекс, поэтому права сотрудников часто нарушают. Люди поделились своими историями. Сотрудники иногда не выдерживают и увольняются. Работодатели не всегда поддерживают подобную позицию и высказывают свое мнение.