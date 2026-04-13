Безнал не работает? В Госдуме пояснили, в каких случаях поездка должна быть бесплатной для пассажира

Представьте: вы спешите на работу или важную встречу, подходите к турникету в метро или садитесь в автобус, прикладываете карту или телефон — а терминал молчит. Денег с собой нет, потому что уже давно привыкли платить безналом. И вы застреваете на полпути. Ситуация знакомая? Депутат Госдумы Артем Прокофьев в интервью NEWS.ru предлагает решить ее радикально — сделать проезд бесплатным при любом цифровом сбое.

По его словам, последние годы нас целенаправленно отучали от наличных: везде терминалы, бесконтактная оплата, транспортные карты. А в случае глобального отказа системы человек оказывается в ловушке — без денег в кошельке и без возможности оплатить проезд. И если 3 апреля в московском метро людей действительно пустили бесплатно, когда оплата картами встала, то по стране это скорее исключение, чем правило.

Парламентарий предлагает закрепить на законодательном уровне: муниципальные перевозчики обязаны возить бесплатно, если сбой произошел не по вине пассажира — отказали валидаторы, терминалы или платежные сервисы. Без справок, без «ой, а давайте попозже». Просто сел и поехал.

