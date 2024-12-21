В России появился новый вид мошенничества в Telegram

По его словам, аферисты начали массово рассылать фейковые предложения о работе от известных компаний. После отклика на вакансию, жертвы получают ссылку на поддельный сайт с возможностью регистрации. На нем злоумышленники предлагают задания, которые якобы позволяют пополнять внутренний счет.

Чтобы вывести накопленные средства, жертвам необходимо оплатить комиссию. Это, подчеркнул Егоров, и является ловушкой для россиян.

В качестве примера эксперт привел фейковые сообщения от компании Baikal Shared Scooter Company Limited, которая якобы предлагает удаленную работу на 10-20 минут в день. Перейдя по ссылке от этой «компании», человеку обещают выплатить пять долларов за регистрацию рабочего аккаунта.

«Еще один известный сценарий — злоумышленники "нанимают" жертву на удаленную работу оператором в такси. Чтобы вывести заработанные за день деньги, нужно открыть счет с помощью первоначального взноса и так далее. При этом само распределение заказов на экране жертвы является муляжом», — рассказал Егоров.

Он заявил, что многие россияне столкнулись с массовой спам-рассылкой фальшивых вакансий от сотрудников известных торговых сетей по продаже косметики.

Эксперт порекомендовал гражданам быть осторожными, проверять предложения о работе и не переводить деньги незнакомым людям.

Ранее россиян также предупредили о новых схемах обмана мошенников перед новогодними праздниками.