Для борьбы с ночными уличными гонщиками тюменские парковки сделают платными

В Тюмени с целью решения проблем с ночными гонками с 1 сентября решили сделать парковки платными, сообщил nashgorod.ru. Эксперты считают, что нововведение негативно отразится на местных жителях, но не станет препятствием для гонок.

По информации издания, парковки станут платными на протяжении дня и ночи. Ранее горожане платили за пользование парковочным местом с 9:00 до 18:00. Автоаналитик Сергей Нестеров высказал мнение, что гонки по ночам все равно будут проходить в городе. По его мнению, собственник автомобиля за 3 млн руб. сможет себе позволить заплатить за парковку.

Эксперт посчитал, что жители в месяц будут платить за парковку ориентировочно по 10 тыс. руб. С 22:00 до 7:00 необходимо заплатить 315 руб. Кроме того, дополнительная финансовая нагрузка ляжет на сотрудников, работающих в ночное время. Например, с сентября курьерам придется платить за парковку ночью.

Урбанист Вера Литвинова высказала мнение, что горожане начнут искать альтернативные способы платной парковки.

«Людям придется либо платить, либо искать дворы и закоулки. Это создаст еще большую нагрузку на внутриквартальные территории», — рассказала урбанист.

Аварийный комиссар Владимир Мельников отметил, что только контроль мотивирует россиян придерживаться правил. В ночное время в городе потребуется патрулирование правоохранителей. По его словам, в настоящее время сотрудников в органах для работы ночью недостаточно. Установка видеооборудования также требует средств.

«Тюмень повторяет опыт крупных городов, но важно делать это не формально, а с анализом: где действительно проблема, а где — надумана. Иначе жители воспримут это как очередной побор», — добавила урбанист Литвинова.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести бесплатные парковки возле социальных объектов.