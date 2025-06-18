Для гостей ПМЭФ разработали хронокапсулу и инфоконсоль

Максим Иксанов пояснил, что новым медиа удается превратить потребителя из зрителя в соавтора. Для этого СМИ уделяют внимание персонализации материалов, эмоциональной вовлеченности читателя. Представленный холдингом павильон — пространство анализа современных методов обработки, трансформации и доставки информации. В качестве дизайна выбрали эстетику ретрофутуризма.

«Сегодня человеку важно быть соучастником событий, а не просто слушателем монолога. Именно поэтому появляются новые форматы и создаются площадки для диалога — все ради доверия, эмоций и вовлеченности», — подчеркнул Иксанов.

Специально для мероприятия подготовили эксклюзивный контент. Гостям представили хронокапсулу, которая демонстрировала уникальные события. Особенность хронокапсулы в том, что ранее эти события не были освещены в СМИ. Кроме того, участникам была доступна услуга виртуальной экскурсии по форуму. Достаточно было воспользоваться инфоконсолью.

«С помощью инфоконсоли можно было совершить виртуальную экскурсию по форуму и распечатать в качестве сувенира последний пост о ПМЭФ из Telegram-канала 4ROOM. В этом канале — новом активе холдинга, — транслируются все новости о крупных экономических и политических мероприятиях Росконгресса и других площадок», — отмечено в сообщении холдинга.

Ранее сообщалось, что робот София приветствовала посетителей подмосковного стенда на ПМЭФ-2025.