Для гостей ПМЭФ разработали хронокапсулу и инфоконсоль
News Media Holding представил на ПМЭФ 2025 спецэкспозицию
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 была представлена спецэкспозиция News Media Holding. Генеральный директор медиаструктуры Максим Иксанов рассказал, какую идею заложили создатели стенда.
Максим Иксанов пояснил, что новым медиа удается превратить потребителя из зрителя в соавтора. Для этого СМИ уделяют внимание персонализации материалов, эмоциональной вовлеченности читателя. Представленный холдингом павильон — пространство анализа современных методов обработки, трансформации и доставки информации. В качестве дизайна выбрали эстетику ретрофутуризма.
«Сегодня человеку важно быть соучастником событий, а не просто слушателем монолога. Именно поэтому появляются новые форматы и создаются площадки для диалога — все ради доверия, эмоций и вовлеченности», — подчеркнул Иксанов.
Специально для мероприятия подготовили эксклюзивный контент. Гостям представили хронокапсулу, которая демонстрировала уникальные события. Особенность хронокапсулы в том, что ранее эти события не были освещены в СМИ. Кроме того, участникам была доступна услуга виртуальной экскурсии по форуму. Достаточно было воспользоваться инфоконсолью.
«С помощью инфоконсоли можно было совершить виртуальную экскурсию по форуму и распечатать в качестве сувенира последний пост о ПМЭФ из Telegram-канала 4ROOM. В этом канале — новом активе холдинга, — транслируются все новости о крупных экономических и политических мероприятиях Росконгресса и других площадок», — отмечено в сообщении холдинга.
Ранее сообщалось, что робот София приветствовала посетителей подмосковного стенда на ПМЭФ-2025.