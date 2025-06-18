Робот София приветствовала посетителей подмосковного стенда на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме посетителей стенда Московской области приветствовала робот София, которая готова ответить на все вопросы гостей мероприятия о развитии бизнеса в регионе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Современные технологии стали традиционной основой концепции стенда Подмосковья. Виртуальной реальности уделено особое место. Посетители познакомились с промышленным роботом-манипулятором, разработанным в Московской области. Он навеивает ностальгические воспоминания у людей, кто играл в «НУ, ПОГОДИ!». Если в советской игре волк ловил яйца, то робот подготовил корзину для «инвестиционных покупок». Интерактивная игра называется «НУ, ИНВЕСТИРУЙ! ».

«Любой посетитель может „поймать“ товары и продукты, производимые в Московской области. При этом на экране растет сумма баллов — стоимость инвестиционной корзины в рублях. Таким образом, используя гаджет из прошлого и технологии настоящего, Подмосковье демонстрирует свои возможности», — отметили в пресс-службе.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Симулятор мини-погрузчика — еще одна разработка, представленная на площадке. На экранах появляются виды подмосковных улиц. Каждый посетитель может освоить виртуальный навык уборки снега с улиц. Совместный проект Московской области и «Яндекс Go для бизнеса» — это возможность оптимизировать рабочий процесс во время очистки дорог. Он помогает следить за выполнением заданий в режиме онлайн, составлять маршруты и координировать работу техники.

«Сейчас сервис тестируют в семи муниципалитетах Подмосковья — Ленинском, Истре, Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Королеве, Щелкове. К системе уже подключено 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 машина. Если проект покажет эффективность, его будут масштабировать на всю область и дальше — по стране», — проинформировали в пресс-службе.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Голосовой помощник на основе ИИ — робот София — рассказывала гостям на русском и китайском языках о том, как открыть бизнес в Подмосковье. Информация актуальна для предпринимателей и потенциальных инвесторов. На стенде Московской области также установлены интерактивные экраны, на которых продемонстрированы раскрывающие инвестиционный потенциал региона достопримечательности.

«Также на стенде региона представлены онлайн-сервисы для бизнеса. <> Помимо этого, Подмосковье представит новый формат инфраструктуры для бизнеса „Все включено“. Это готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы в формате „Лайтиндастриал“ для быстрого запуска предприятия, административно-деловые здания, социальная инфраструктура, места для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и даже МФЦ», — отмечено в сообщении.

На многочисленных стендах форума представлены различные значимые документы. Так, посетителям доступна копия наградного листа рядового Владимира Спиридоновича Путина — отца президента, сообщили «Известия».

«На стенде выставлены медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина», — сообщил корреспондент «Известий».

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