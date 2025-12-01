«Для кого она предназначена?»: ростовчане случайно обнаружили недалеко от храма вертолетную площадку

Жители Западного жилого массива в Ростове-на-Дону неожиданно для себя обнаружили вертолетную площадку недалеко от Георгиевского храма, сообщила rostovgazeta.ru.

«Мы обнаружили нечто необычное на парковке у храма. Это вертолетная площадка. Самая настоящая. Интересно, для кого она предназначена?» — задается вопросом читатель RostovGazeta.

Корреспондент решил лично найти вертолетную площадку. Выяснилось, что с дороги рассмотреть объект невозможно. На сервисе «Яндекс.Карты» площадка не обозначена. В открытых источниках также нет никакой информации. Редакция намерена разобраться в предназначении площадки. Пока корреспондент поделился несколькими неофициальными версиями.

По данным издания, рядом расположены областная клиническая больница и ряд других медицинских учреждений города. Предположительно, вертолет может оказывать помощь в транспортировке тяжелых пациентов.

В 2009 году в СМИ появилась информация о планах строительства вертолетной площадки. Она должна была применяться для эвакуации жертв ДТП. Район совпадает с точкой, где обнаружили объект. Планировалось, что вдоль трассы М-4 «Дон» таких площадок появится три. Однако неизвестно, был ли проект реализован. Его целью было сохранение принципа «золотого правила» — для спасения жизни пострадавшего необходимо оказать помощь в первые 60 минут после аварии.

«Чаще всего гражданские вертолеты используются в Ростовской области для тушения пожаров», — отметил корреспондент RostovGazeta.

