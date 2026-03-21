«Для меня это еще слишком тяжело»: выживший спортсмен раскрыл детали трагедии на Москве‑реке, где погиб его товарищ

Мастер спорта по гребле Михаил Бекназаров, выживший при крушении каноэ на Москве-реке, рассказал ИА Регнум, что ему тяжело вспоминать момент происшествия. В пятницу, 20 марта, его выписали из больницы. Второй спортсмен Кирилл Никитин погиб: он попал под винты речного судна.

По информации издания, 55-летний мастер спорта по гребле сейчас находится дома. Его состояние оценивается как удовлетворительное, время проводит в кругу семьи. Воспоминания о трагедии, случившейся утром 16 марта в районе Филевского причала на Москве-реке, даются ему тяжело. Спортсмен рассчитывает, что правоохранительные органы смогут установить виновных.

«Все уже хорошо, самочувствие нормальное. Я недолго пробыл в больнице, врачи меня выписали. Восстанавливаю здоровье дома. Вспоминать о моменте происшествия не хочу, для меня это еще слишком тяжело. Кто виноват в случившемся — установит следствие», — рассказал ИА Регнум Михаил.

По данным издания, столкновение речного трамвая произошло с каноэ, на котором находились два спортсмена-гребца. Удар привел к опрокидыванию лодки — оба мужчины оказались в воде. В распоряжении ИА Регнум оказалось видео происшествия. На нем видно, что судно перед столкновением успело отойти от берега всего на несколько десятков метров.

Михаил рассказал, что в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом России, его статус — свидетель. На данный момент, по словам спортсмена, правоохранители не имеют к нему претензий.

Ранее сообщалось, что житель Балашихи разбил льдины голыми руками и уехал на автобусе.