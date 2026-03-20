Ки-я! по пути на работу: житель Балашихи разбил льдины голыми руками и уехал на автобусе

В Балашихе обычный поход на остановку общественного транспорта превратился в зрелищную тренировку. Видео необычной разминки, заставившее прохожих замереть и наблюдать, появилось в местных телеграм-каналах, сообщает портал REGIONS .

Вместо привычной пробежки мужчина выбрал элементы тамэсивари — японского искусства разбивания твердых предметов незащищенными частями тела. Обычно мастера используют для этого кирпичи или доски, чтобы развить концентрацию и закалить дух, но житель Балашихи нашел более доступный сезонный материал.

Спортсмен использовал подтаявшие куски льда, лежавшие у дороги. Ребром ладони он вдребезги разбил несколько ледяных глыб, после чего провел небольшую серию ударов в воздухе и невозмутимо продолжил путь к остановке.

Подписчики, комментируя ролик, отметили, что подобная тренировка наверняка придает бодрости от одного осознания собственной «силы». Один из пользователей описал принцип тренировки: нужно представить, что это кирпич или фанера, издать воинственный крик и разбить льдину в крошки — результат дает прилив уверенности.

Желающим последовать примеру уличного каратиста стоит поторопиться. Синоптики отмечают, что установившееся тепло ежедневно сокращает высоту сугробов, а коммунальные службы активно очищают город от остатков наледи. Тем не менее, по прогнозам, подходящие «снаряды» для отработки приемов в затененных местах можно будет найти до конца марта.

