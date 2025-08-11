«Для меня это стресс»: мамы школьников возмущены высокой стоимостью канцтоваров

В преддверии 1 сентября жители Приморского края в соцсетях обсуждают высокие цены на канцтовары и предметы, необходимые для школьников, сообщил vostokmedia.com.

По данным «Бубль-Гум», родителям школьников предстоит потратить минимум 7 тыс. руб. для того, чтобы приобрести для ребенка необходимые канцтовары и школьную одежду. Максимальная сумма расходов достигает 17 тыс. руб.

По информации издания, мамы Приморского края активно обсуждают в социальных сетях высокую стоимость канцтоваров и школьной формы. Так, одна жительница рассказала, что подготовку начали еще в апреле. Женщина уверена, что именно постепенное приобретение необходимых предметов позволили семье снизить финансовую нагрузку. В противном случае женщина считает, что пришлось бы брать кредит.

По данным издания, на высокие цены также пожаловалась мама мальчика из Владивостока. Женщина написала, что сын тщательно выбирает необходимые школьные принадлежности.

«Для меня это стресс уже третий год подряд. Сын очень скрупулезно выбирает принадлежности, которые сильно бьют по карману. Ну, а куда деваться? Приходится покупать», — написала девушка из Владивостока.

Аналитики сети гипермаркетов «Бубль-Гум» высказали мнение, что у современных школьников есть особенные предпочтения при выборе канцтоваров и школьных принадлежностей. Так, подростки предпочитают киберпанк, комиксы и аниме. Мальчики в возрасте от 7 до 10 лет выбирают принадлежности, на которых изображен Minecraft. Для девочек предпочтительней персонаж Куроми и единороги. Родителям современных школьников чаще всего приходится учитывать вкусовые предпочтения, что не всегда позволяет сэкономить семейный бюджет.

«Однако эксперты отмечают, что школьная мода стала более универсальной: если раньше дети выбирали тетради с конкретными героями (например, "Покемонами" или "Сейлор Мун"), то сейчас дизайны чаще абстрактные», — сообщил vostokmedia.com.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести «Первосентябрьский капитал».