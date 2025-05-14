«Для нас Россия большой друг»: в Кремле проходят переговоры Путина с премьером Малайзии

В Зеленой гостиной в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, которая была ранее анонсирована в пресс-службе Кремля, сообщил ТАСС.

По информации издания, встреча проходит в теплой атмосфере. Так, малайзийский премьер-министр заявил, что уважает Россию. В свою очередь президент Путин передал верховному правителю Султану Ибрагиму самые наилучшие пожелания. Российский лидер надеется, что он лично в скором времени посетит Россию.

«Для нас Россия большой друг. Мы уважаем вашу страну», — подчеркнул Ибрагим.

Журналисты обратили внимание на долгое рукопожатие участников переговоров в Кремле. Владимир Путин и Анвар Ибрагим обменялись несколькими приветственными фразами на английском языке.

По данным агентства, на встрече иностранный гость рассказал, что провел рабочие переговоры с разными должностными лицами РФ. Стороны детально обсудили сотрудничество в области энергетического перехода и ядерных технологий, в сфере инвестиций и цифровизации. Премьер Малайзии положительно оценил их, назвав успешными.

Ранее сообщалось, что Путин поручил разобраться с контрафактом в онлайн-торговле.