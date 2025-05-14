Путин поручил разобраться с контрафактом в онлайн-торговле
Путин напомнил историю с подменой кубанского вина импортным
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил о необходимости решать проблему с контрафактной продукцией.
Глава государства вспомнил историю, когда под видом кубанского вина в России разливали импортный напиток.
«<…> У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?» — сказал президент.
Путин отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться. Он поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли при оформлении поручений.
Ранее депутат Журавлев заявил, что для Зеленского встреча с Путиным могла бы стать вершиной карьеры.