Путин поручил разобраться с контрафактом в онлайн-торговле

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил о необходимости решать проблему с контрафактной продукцией.

Глава государства вспомнил историю, когда под видом кубанского вина в России разливали импортный напиток.

«<…> У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?» — сказал президент.

Путин отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться. Он поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли при оформлении поручений.

Ранее депутат Журавлев заявил, что для Зеленского встреча с Путиным могла бы стать вершиной карьеры.