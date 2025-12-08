В Подмосковье за месяц провели более 50 экскурсий на предприятиях топливно-энергетического комплекса

В Подмосковье в ноябре прошло свыше 50 экскурсий на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Экскурсии проходили в рамках просветительского проекта в более чем 40 округах. В них принимали участие школьники, студенты, председатели Советов МКД, активные жители.

К примеру, одна из экскурсий была проведена на Шатурской ГРЭС — одной из старейших и стратегически важных электростанций страны. В ее рамках студенты ознакомились с полным циклом выработки электроэнергии.

«Для нас было важно не просто показать оборудование, а объяснить прямую связь между работой специалиста на котельной и теплом в каждом доме. Мы видим огромный интерес со стороны школьников, которые задавали сложные, осмысленные вопросы. Это наш будущий кадровый резерв», – отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС из-за атаки БПЛА.